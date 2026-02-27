Supervisa Secretario Gilberto Loya operativo para el 4º Informe de Gobierno

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, supervisó el despliegue operativo que se implementará con motivo del 4º Informe de Gobierno de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

El titular de la Policía del Estado recorrió las instalaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, recinto donde este domingo a las 11:00 horas se llevará a cabo el evento, al que se prevé la asistencia de aproximadamente 1,500 personas.

Durante la supervisión, Loya Chávez revisó el plan de acción diseñado para prevenir incidencias y garantizar el desarrollo seguro de la actividad, tanto al interior como en el exterior del inmueble.

En la reunión de coordinación estuvieron presentes el subsecretario de Movilidad, César Komaba; el subsecretario de Plataforma Centinela, Adrián Lui; el director de Logística, Joel Estrada; el subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez; el subsecretario de Seguridad Ejecutiva, Santos Vasconcelos Torres, así como representantes de áreas operativas y jurídicas. Además, se contó con la presencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La SSPE desplegará un operativo integral con presencia estratégica en accesos, áreas internas y zonas aledañas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los asistentes. De manera adicional, se implementará un dispositivo especial en el exterior para agilizar el tráfico vehicular en la zona, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a seguir en todo momento las indicaciones de los oficiales y planear sus traslados con anticipación.

Con estas acciones, la Secretaría reafirma su compromiso de garantizar un evento seguro y ordenado para todas y todos los asistentes.