Suman 25 detenidos tras hechos violentos en Jalisco: Fiscalía estatal

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la tarde de este domingo la detención de 25 personas y la reactivación paulatina del servicio de transporte público.

La autoridad informó de la suspensión de actividades escolares para este lunes 23 de febrero en la entidad.

🚨 Avance informativo



Al corte de las 16:00 horas, continúan las acciones coordinadas ante los hechos registrados en el estado tras el operativo federal en Tapalpa. (1-2) pic.twitter.com/scATefXVWA — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) February 22, 2026

Autoridades de los tres niveles de gobierno han realizado trabajos para mantener la seguridad en el estado.

Con información de López-Dóriga Digital