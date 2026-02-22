Suman 25 detenidos tras hechos violentos en Jalisco: Fiscalía estatal

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la tarde de este domingo la detención de 25 personas y la reactivación paulatina del servicio de transporte público.
La autoridad informó de la suspensión de actividades escolares para este lunes 23 de febrero en la entidad.
Avance informativo— Fiscalía del Estado de Jalisco
Al corte de las 16:00 horas, continúan las acciones coordinadas ante los hechos registrados en el estado tras el operativo federal en Tapalpa.
Autoridades de los tres niveles de gobierno han realizado trabajos para mantener la seguridad en el estado.
