Suma H. Infantil 30 implantes cocleares realizados desde 2021

En el marco del Día Internacional del Implante Coclear, el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua (HIECH) refrendó su compromiso con la detección oportuna y la atención especializada de niñas y niños con sospecha de pérdida auditiva, a través de un protocolo integral que inicia desde el nacimiento.

Este esquema contempla la aplicación del tamiz auditivo neonatal durante el primer mes de vida en centros de salud de primer nivel.

Ante un resultado sospechoso, el estudio se repite y, de persistir la alteración, el paciente es referido al Servicio de Audiología del HIECH para una evaluación diagnóstica completa.

Cuando se identifica pérdida auditiva severa o profunda, se realizan estudios audiológicos avanzados y valoraciones de imagen para determinar la viabilidad de un implante coclear.

El proceso incluye la participación de especialistas en Otorrinolaringología, Audiología, Neurología, Genética, Psicología, Trabajo Social y Terapia de Lenguaje.

Asimismo, pueden incorporarse al protocolo pacientes menores de cinco años que presenten retraso en el desarrollo del lenguaje o sospecha clínica de hipoacusia.

Desde 2021 a 2025, el hospital realizó 30 implantes concleares: 3 en 2021, 9 en 2022, 6 en 2023, 8 en 2024 y 4 en 2025.

Cada procedimiento es evaluado por el Comité de Implante Coclear y contempla seguimiento audiológico periódico y terapia auditivo-verbal continua, elementos fundamentales para fortalecer el desarrollo del lenguaje y la integración social de los pacientes.