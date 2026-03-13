Suma Chihuahua 109 trasplantes de riñón de 2023 a la fecha

En el marco del Día Mundial del Riñón que se conmemora cada 12 de marzo, la Secretaría de Salud reconoce el trabajo del Centro Estatal de Trasplantes, organismo regulador de los hospitales públicos y privados de la entidad, donde de 2023 a la fecha se efectuaron 109 procedimientos a personas con enfermedades renales.

De dicha cifra, se realizaron 40 en 2023, 33 en 2024, 31 en 2025 y cinco en lo que va del presente año.

En ese sentido la dependencia reconoció a las instituciones de salud y al personal médico, así como a las familias donadoras.

En el marco de dicha conmemoración, la dependencia estatal llamó a la población a prevenir este tipo de padecimientos mediante la práctica de hábitos saludables, ya que muchas de estas afecciones pueden evitarse o detectarse oportunamente.

Las principales recomendaciones son consumir agua a lo largo del día, controlar males como la diabetes y la hipertensión que son las principales causas de daño renal, reducir el consumo de sal, limitar alimentos procesados y evitar la automedicación.

También es conveniente llevar una alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras, y moderada en grasas y azúcares, realizar actividad física, evitar el consumo de tabaco ya que afecta el flujo sanguíneo hacia los riñones y realizarse chequeos médicos periódicamente.

Para las personas que ya viven con enfermedad renal, es fundamental seguir estrictamente el tratamiento médico indicado, acudir a consultas de control y mantener una dieta especializada en coordinación con su equipo de salud.

La Secretaria de Salud y el Centro Estatal de Trasplantes continuarán con las acciones para prevenir enfermedades renales, fortalecer la cultura de la donación de órganos y trabajar de manera coordinada para que más personas accedan a un trasplante y mejoren su calidad de vida.