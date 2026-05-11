Jaime Maussan es mencionado en documentos desclasificados de OVNIs que liberó el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

La actividad de Jaime Maussan no ha pasado desapercibida para el gobierno estadounidense, ya que el ufólogo es señalado en los más de más de cien archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP) que se dieron a conocer el pasado 8 de mayo.

Jaime Maussan aparece en documentos desclasificados de OVNIs

Los documentos desclasificados de OVNIs en los que aparece Jaime Maussan incluyen un resumen político semanal de México sobre eventos ocurridos entre el 11 y 15 de septiembre 2023.

De ellos se destaca la participación del periodista mexicano en la Cámara de Diputados donde estuvo en audiencias públicas para hablar sobre la vida extraterrestre junto al exmilitar estadounidense Ryan Graves.

Como recordaremos, en la primera Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados, Maussan presentó los dos cuerpos de dos “seres no humanos” de más de mil años.

Jaime Maussan y los cuerpos momificados de aliens en la Cámara de Diputados (Cortesía)

En los expedientes donde se menciona a Jaime Maussan se hace una descripción de la audiencia donde se discutía lainclusión de lenguaje sobre vida alienígena en la Ley de Protección del Espacio Aéreo.

De acuerdo con el reporte de Estados Unidos, si México aprobaba esa ley se “convertiría en el primer país en reconocer formalmente la presencia de vida extraterrestre en la Tierra”.

Junto con el informe se incluye una imagen de los restos que dio a conocer Maussan.

No obstante, se destaca que en la audiencia Ryan Graves lamentó la exhibición de los “seres no humanos”, “empañara sus experiencias y las de otros pilotos con OVNIs.

Además, se menciona que: “Los científicos han desacreditado supuestos cadáveres alienígenas anteriores que Maussan presentó como evidencia de vida extraterrestre.”

En su momento, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un documento en el que indicó que no había evidencia de que se tratara de extraterrestres como aseguraba el Jaime Maussan.