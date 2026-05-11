Cristian Castro desmiente romance con la empresaria Victoria Kühne

El cantante Cristian Castro aseguró que no mantiene ninguna relación sentimental, pese a las recientes publicaciones de la empresaria regiomontana Victoria Kühne.

Cristian Castro sorprendió al desmentir el supuesto romance que recientemente presumió en redes sociales la empresaria regiomontana Victoria Kühne , asegurando que actualmente está completamente soltero y atravesando una etapa complicada en el amor.

Cristian Castro desmiente romance con Victoria Kühne

Hace apenas unas semanas, la empresaria regiomontana Victoria Kühne compartió imágenes y mensajes que hacían pensar que había iniciado una relación sentimental con Cristian Castro , sin embargo, ahora fue el propio cantante quien aclaró la situación y aseguró que entre ellos sólo existe una amistad y una relación profesional.

Cristian Castro y Victoria Kühne (Instagram)

“En realidad creo que fue como… No sé… sí se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos. Obviamente que me interesa mucho estar en contacto con ella porque tiene muchos proyectos muy lindos y porque me ofrece su estudio. Todo eso me interesa mucho también como productora, me interesa muchísimo, pero mejor tranquilo”, explicó el artista.

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto, tras ofrecer un concierto en Aguascalientes, Cristian confesó que actualmente la soltería no es precisamente algo que disfrute: “Pues forzadamente sí, la verdad muy triste porque no me gusta estar solo, no me gusta”, reconoció.

Cristian Castro revela distanciamiento con Verónica Castro

Cristian Castro habló sobre la relación que mantiene con su mamá, Verónica Castro , a quien celebró este 10 de mayo con flores y un emotivo mensaje, aunque admitió que con el tiempo la comunicación entre ambos se ha complicado.

“Sí, ya le mandamos unas flores, le mandé una notita, que, aunque cada vez nos entendemos menos, pues yo la sigo queriendo como si fuera un niño y siempre la voy a estar adorando”, comentó.

Cristian Castro reconoció el importante papel que tuvo su mamá Verónica Castro para impulsar su carrera como cantante (Agencia México)

El cantante también habló con orgullo sobre sus hijos, especialmente sobre Rafaela Castro, quien poco a poco comienza a destacar en el ámbito artístico.

“Sí, cómo no, está creciendo mucho la nena y estoy muy contento que puede estudiar. Los otros dos están en la universidad y pues ya con ganas de verlos recibidos”, expresó.

Cristian Castro ya sabe que carrera universitaria quiere estudiar

Cristian Castro anunció que retomará sus estudios universitarios y ya tiene definida la carrera que quiere cursar: “Yo también voy a hacer mi graduación, los voy a invitar. Quiero que estén ahí porque la hacemos en agosto”, dijo entre bromas.

Cuando fue cuestionado sobre qué estudiará, respondió sin dudar: “Me voy a meter a diseño industrial”.

Cristian Castro (Getty Images)

Además, aseguró que una de las principales motivaciones para tomar esta decisión es su interés por el diseño de objetos y tecnología: “Pues para diseñar así, mira, qué bonita tu cámara y todo eso”, comentó sonriente.

Finalmente, Cristian reveló que espera contar con la presencia de Verónica Castro en ese importante momento, pues ya le prometió acompañarlo: “Va a venir, va a venir, ya me prometió. Ojalá que no me falle ahí, porque pues voy a llorar demasiado”, concluyó.