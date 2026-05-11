Lamine Yamal ondea bandera de Palestina durante festejos por campeonato del Barcelona

Lamine Yamal fue captado ondeando una bandera de Palestina durante la caravana del Barcelona, realizada por los jugadores para celebrar que ganaron el título de LaLiga.

El delantero español de 18 años, pieza clave en la conquista del campeonato, apareció desde el autobús descapotable del conjunto blaugrana mostrando la bandera en medio del ambiente festivo que acompañó el recorrido desde el Spotify Camp Nou hasta el centro de Barcelona.

El gesto del futbolista fue ampliamente difundido en redes sociales durante una jornada marcada por la celebración del título liguero, en la que jugadores y afición festejaron la consecución del campeonato.

Las celebraciones del Barcelona continuaron posteriormente en el centro de la ciudad, en un ambiente festivo tras la obtención del título de la liga española.

La celebración llega apenas un día después de que el Barça certificara el título liguero al imponerse este domingo al Real Madrid (2-0) en El Clásico disputado en el Camp Nou, en la jornada 35 del campeonato, en una temporada en la que el conjunto blaugrana ha vuelto a dominar el futbol español, pues también levantó en enero la Supercopa de España.