Subiré el tono de exigencia a la JMAS de Parral para que cumplan con su trabajo y sus promesas; no bajaré los brazos: Alma Portillo

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, informó que este año subirá el tono de exigencia a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral, debido a que sigue incumpliendo con su trabajo y sus promesas hacia los parralenses.

Desde su oficina en el Congreso del Estado de Chihuahua, Portillo Lerma informó que se prepara “para seguir dando la lucha para que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en Parral suministre de agua a todas las familias en este municipio. A ver si por fin comienzan con el trabajo que hace 14 semanas nos prometieron. Dijeron que iban a comenzar con el proyecto de exploración de nuevas fuentes de abastecimiento, pero hasta el día de hoy no lo han cumplido”.

La legisladora de Movimiento Ciudadano añadió que “en estos meses de lucha hemos cazado muchísimas fugas de agua, porque aunque lo negaban, sabemos todas las y los parralenses que mientras el agua se desperdiciaba y se sigue desperdiciando en fugas por las calles de Parral, a nuestras casas no llega una sola gota. Terminaron siguiéndome el paso reparando cada una de las fugas que denunciábamos gracias a los reportes que ustedes me hacían llegar y que me siguen haciendo llegar por medio de Facebook o Instagram. Lo mismo pasó con el drenaje. Tuvimos que denunciar públicamente las pésimas condiciones del drenaje en ciertos sectores de la ciudad para que comenzaran a repararlo. Incluso traje estos temas al Congreso del Estado, en donde gracias al respaldo de diputadas y diputados de diferentes fracciones, logramos exigirle a la Junta Municipal que cumpliera con la obligación de realizar el trabajo que le deben a las y los parralenses. Y, por supuesto, también hemos presentado amparos que obligan a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento proveer de agua suficiente a familias en 13 sectores de la ciudad. ¿Hemos avanzado mucho? Sí. pero el problema persiste, el problema es gigante y las familias de Parral lo sabemos”.

Alma Portillo adelantó que “este año subiré el tono de exigencia a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para que cumplan con el trabajo que están obligados a hacer y también para que inicien este proyecto de exploración de nuevas fuentes de abastecimiento que es una de las problemáticas a solucionar. Yo los mantendré informados y les agradezco el respaldo en esta lucha tan importante. Cuenten con mi compromiso de no bajar los brazos hasta que logremos encontrar una solución para que las familias de Parral vivan dignamente”.