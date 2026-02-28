Subirá hasta 32°C este fin de semana en la capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, para este fin de semana se esperan condiciones mayormente soleadas, así como un incremento en las temperaturas en la capital del estado.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se prevé una máxima de 32°C y mínima de 14°C, manteniéndose condiciones soleadas y viento ligero. Y, para el domingo, se anticipa nuevamente una temperatura máxima de 32°C y mínima de 14°C, con cielo soleado y sin probabilidad de precipitaciones.

Ante el incremento en las temperaturas, la Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 17:00 horas, utilizar protector solar y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

Se invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.

