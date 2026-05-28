Subastarán por un millón 953 mil pesos la casa donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva

El gobierno federal subastará la casa donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, uno de los antiguos líderes del Cártel de los Beltrán Leyva y figura relacionada durante años con la estructura del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información difundida por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y reportes retomados por El Universal, la vivienda forma parte de la subasta pública programada para este 28 de mayo y tendrá un precio inicial de un millón 953 mil pesos.

La propiedad que será subastada es la vivienda donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva en enero de 2008.

El inmueble fue transferido al Indep (Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado) por la Fiscalía General de la República, (FGR) antes Procuraduría General de la República, después de los procesos judiciales relacionados con el narcotraficante.

La casa aparece dentro de los bienes que el gobierno federal pone a la venta como parte de los procesos de administración y destino de propiedades aseguradas o decomisadas.

Información tomada de El Imparcial