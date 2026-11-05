Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, responde a periodista que cuestionó sus éxitos fuera de GTA 6 y le presume 15 franquicias con ventas millonarias, entre ellas Red Dead Redemption y NBA 2K

El directivo rechazó que la empresa dependa únicamente de Grand Theft Auto VI y recordó que cuenta con 15 franquicias que han vendido al menos cinco millones de copias en una sola entrega.

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, respondió a una periodista de The Wall Street Journal que cuestionó si la compañía tenía suficientes videojuegos exitosos más allá de GTA 6, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026. Durante una entrevista realizada el 4 de noviembre, el empresario rechazó esa preocupación y enumeró las franquicias que forman parte de su catálogo. Aunque defendió la trayectoria comercial de la empresa, las ventas que pueda alcanzar GTA 6 todavía están por conocerse.

El intercambio ocurrió durante el evento WSJ Tech: California, donde Zelnick conversó con Jessica Toonkel, periodista de The Wall Street Journal. De acuerdo con la entrevista difundida por el medio y retomada por Insider Gaming, el ejecutivo respondió con cifras de ventas y mencionó títulos como Red Dead Redemption 2, NBA 2K, Borderlands, BioShock y Civilization.

La conversación surgió a pocos días de uno de los lanzamientos más importantes para Take-Two. La compañía, propietaria de Rockstar Games, prepara la llegada de Grand Theft Auto VI, mientras enfrenta preguntas sobre cuánto depende su negocio del desempeño comercial de esta franquicia.

Sin embargo, Zelnick sostuvo que el catálogo de Take-Two va mucho más allá de GTA y que sus resultados financieros, sus propiedades intelectuales y sus videojuegos para dispositivos móviles reflejan la diversidad de productos de la empresa.

¿Qué le preguntó la periodista de The Wall Street Journal al CEO de Take-Two?

Durante la entrevista, Jessica Toonkel planteó una preocupación relacionada con el futuro de Take-Two y su dependencia de Grand Theft Auto VI.

La periodista preguntó si existía inquietud porque GTA 6 fuera el principal éxito de la compañía y porque su catálogo no contara con suficientes títulos de ese nivel.

La pregunta surgió después de abordar el comportamiento de las acciones de Take-Two y las expectativas financieras relacionadas con el lanzamiento.

Zelnick reaccionó a ese planteamiento y respondió con información sobre las ventas de otras franquicias.

Su respuesta comenzó con una cifra: Take-Two cuenta con 15 franquicias que han conseguido vender, cada una, al menos cinco millones de unidades de una de sus entregas.

Después defendió el valor comercial de las marcas que pertenecen a la compañía.

¿Qué respondió Strauss Zelnick sobre los éxitos de Take-Two?

El director ejecutivo rechazó que la empresa carezca de franquicias capaces de generar ventas fuera de Grand Theft Auto.

Zelnick añadió que, desde su perspectiva, Take-Two posee una de las carteras de propiedad intelectual más importantes de la industria de los videojuegos.

El empresario aseguró que esa posición se refleja en los ingresos, los resultados financieros y la capitalización bursátil de la empresa.

Posteriormente, resumió su respuesta con una frase dirigida al cuestionamiento:

Examine los hechos”.

La declaración fue acompañada de una lista de videojuegos que, según el directivo, demuestran que Take-Two no depende exclusivamente del próximo lanzamiento de Rockstar Games.

¿Qué videojuegos mencionó el CEO de Take-Two para defender a la compañía?

Zelnick recurrió a distintas franquicias de su catálogo para explicar la presencia comercial de Take-Two en el mercado.

Entre los títulos y series que mencionó se encuentran:

Red Dead Redemption 2 : videojuego desarrollado por Rockstar Games que, según las cifras mencionadas por Zelnick durante la entrevista, había superado los 65 millones de unidades vendidas.

: videojuego desarrollado por Rockstar Games que, según las cifras mencionadas por Zelnick durante la entrevista, había superado los 65 millones de unidades vendidas. GTA Online : modalidad multijugador vinculada al universo de Grand Theft Auto.

: modalidad multijugador vinculada al universo de Grand Theft Auto. Red Dead Online : experiencia multijugador basada en Red Dead Redemption 2.

: experiencia multijugador basada en Red Dead Redemption 2. NBA 2K : franquicia de baloncesto que el ejecutivo describió como la segunda mayor serie de videojuegos deportivos a escala mundial y la primera en Norteamérica.

: franquicia de baloncesto que el ejecutivo describió como la segunda mayor serie de videojuegos deportivos a escala mundial y la primera en Norteamérica. WWE 2K : serie de videojuegos basada en la lucha libre profesional.

: serie de videojuegos basada en la lucha libre profesional. BioShock : franquicia que combina disparos, exploración y elementos narrativos.

: franquicia que combina disparos, exploración y elementos narrativos. Borderlands : serie de videojuegos de disparos y obtención de equipamiento.

: serie de videojuegos de disparos y obtención de equipamiento. Civilization: franquicia de estrategia que permite desarrollar civilizaciones a lo largo de distintas épocas.

El directivo también hizo referencia al negocio de videojuegos para dispositivos móviles, donde Take-Two participa mediante marcas vinculadas a Zynga, entre ellas Words With Friends y Empires & Puzzles.

Con estos ejemplos, Zelnick buscó demostrar que la compañía cuenta con diferentes fuentes de ingresos y franquicias dirigidas a distintos públicos, además de Grand Theft Auto.

¿Take-Two realmente depende de GTA 6 para tener éxito?

La pregunta de la periodista no significa que GTA 6 sea el único videojuego exitoso de Take-Two. El cuestionamiento se relaciona con el peso que tiene Grand Theft Auto dentro del negocio y con las expectativas financieras que rodean su próxima entrega.

La empresa cuenta con otras franquicias que generan ingresos mediante ventas de videojuegos, contenido adicional y servicios en línea.

La compañía también reportó 1,390 millones de dólares en reservas netas durante ese trimestre, terminado el 30 de junio de 2026.

Estas cifras muestran que Take-Two mantiene actividad comercial en distintas franquicias, aunque no permiten determinar por sí solas cuánto dependerán sus resultados futuros de GTA 6.

¿Cuándo sale GTA 6 y en qué consolas estará disponible?

De acuerdo con la información oficial de Rockstar Games y Take-Two Interactive, Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026.

Las plataformas anunciadas para su estreno son:

PlayStation 5 .

. Xbox Series X .

. Xbox Series S.

El videojuego contará con una historia protagonizada por Jason y Lucia, ambientada en el estado ficticio de Leonida, donde se encuentra Vice City.

La compañía anunció un precio inicial de 79.99 dólares para la edición estándar en Estados Unidos y confirmó que las preventas comenzaron el 25 de junio de 2026.

Hasta el momento, el lanzamiento para PC no forma parte de las plataformas confirmadas para el estreno del 19 de noviembre.

¿Por qué la respuesta de Strauss Zelnick generó conversación antes del lanzamiento de GTA 6?

El intercambio entre Zelnick y Jessica Toonkel llamó la atención porque enfrentó dos perspectivas sobre el negocio de Take-Two.

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Por un lado, la periodista planteó una preocupación sobre la dependencia de la compañía respecto a Grand Theft Auto. Por otro, el director ejecutivo sostuvo que los resultados de otras franquicias son suficientes para demostrar la amplitud de su catálogo.

La respuesta también puso sobre la mesa la importancia de distinguir entre tener otros videojuegos exitosos y contar con productos capaces de alcanzar las ventas de Grand Theft Auto.

Aunque Take-Two ha desarrollado y distribuido títulos de distintos géneros, la llegada de GTA 6 representa un acontecimiento financiero para la empresa.

Sus resultados comerciales todavía no pueden darse por hechos, ya que el videojuego no ha sido lanzado.

Por ahora, la postura de Strauss Zelnick es que Take-Two no necesita demostrar que tiene otros éxitos mediante su próximo estreno, pues considera que las ventas de franquicias como Red Dead Redemption y NBA 2K ya respaldan esa afirmación.

La respuesta definitiva sobre el impacto económico de GTA 6 llegará después de su lanzamiento, cuando la compañía publique sus resultados de ventas y desempeño financiero.