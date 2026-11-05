Formula FEM imputación a detenido por el homicidio de una mujer en consultorio dental

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, formularon imputación en contra de Jesús A. R., por los delitos de homicidio calificado y robo agravado cometido en perjuicio de Martha Rosario G.S., en Ciudad Juárez.

La investigación ministerial, establece que Jesús A. R., de 30 años de edad, participó como autor intelectual en la privación de la vida de la víctima de 53 años de edad, con un arma de fuego, así como en el robo de objetos, en hechos ocurridos el 27 de octubre, al interior de un consultorio dental, en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Joaquín Terrazas de la colonia Chaveña.

El imputado fue detenido ayer miércoles con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, y fue llevado a la audiencia inicial, en la que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, le impuso la medida cautelar la prisión preventiva, y fijó para el próximo martes 10 de noviembre, la audiencia en la que resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).