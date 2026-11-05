Capturan Policías Investigadores a presunto agresor sexual en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Miguel E.R., de 45 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión, en la que aparece como probable responsable del delito de violación agravada.

Las investigaciones ministeriales, establecen que, el 12 de marzo del presente año, el detenido se introdujo a un domicilio ubicado en la colonia Héroes de la Revolución, en donde agredió sexualmente a la víctima, quien se encuentra en situación en vulnerabilidad por una discapacidad que afecta sus facultades intelectuales.

El imputado fue detenido en el lugar conocido como Rancho Cuevecillas, ubicado en la carretera vía corta a Chihuahua y, fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió a petición de esta representación social.

Fue llevado a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia (FEM), formuló imputación en su contra.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo en contra los agresores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).