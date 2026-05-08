Titular la Secretaría de las Mujeres en el limbo; gobierno de Morena tiene sus prioridades: Bonilla

Más de 19 días en México con una Secretaría de las Mujeres acéfala. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene vacante la titularidad tras la salida de Citlalli Hernández Mora, dejando el “Compromiso 6” de su proyecto de nación reducido a un escritorio vacío. Al respecto, el alcalde Marco Bonilla lamentó que aún no haya alguna titular en estos tiempos de crisis.

Bonilla criticó que lo que hoy en día se ve en el gobierno morenista son embestidas políticas, reorganización de su partido, nuevas reformas, ataques contra Maru Campos y, pues las prioridades del gobienrno, a decirl del mandatario capitalino, es establecerse como un partido hegemónico desde el Gobierno.

“Parece que Morena hoy tiene dos presidentas, lamentablemente, yo creo que la prioridad del Gobierno debe ser justamente Gobernar y entre esas posibilidades está el poder nombrar a una nueva secretaria de la Mujer, sobre todo y máxime, por los graves problemas que viven las mujeres día a día en todo el país. Esperemos que esto suceda a la brevedad”.

Cabe recordar que el informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo Nacional, correspondiente al primer trimestre de 2026, refleja una presión crítica sobre los sistemas de atención: se registraron 3.7 millones de llamadas al 9-1-1, de las cuales el 54% (2 millones) correspondieron a temas de seguridad. En el mismo periodo se documentaron 148 feminicidios, lo que mantiene el indicador en niveles de alta gravedad.

No obstante en este cuestionamiento al alcalde, respecto a la presencia del grupo coreano BTS que estuvo en Palacio Nacional, respondió que parecieran cortinas de humo.