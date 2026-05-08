Con 600 millones de mosca estériles se acaba gusano barrenador, Chihuahua sigue limpio: UGRCH

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes comentó que para parar el avance del gusano barrenador es necesario 600 millones de moscas, pero lamentablemente sigue avanzando.

Aun cuando Chihuahua no tiene registros del caso de infecciones, estados vecinos ya presentan casos, aun así, el sector ganadero de Chihuahua sigue en la lucha con un protocolo y cuidado de ganado, por lo cual ha emprendido un proceso de concientización con el vecino país.

El líder ganadero comentó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) debe estar haciendo el protocolo con animales, para evitar el contagio o avance de la mosca que produce el gusano barrenador, sin embargo, no hay avance real, ni resultados claros.

“No me gustaría especular en eso, pero vemos que está avanzando y hoy Coahuila, nuestro estado vecino, ya está el gusano barrenador y está avanzando por más que nosotros queramos, solo hay 100 millones de moscas y bueno tenemos la esperanza de que la planta estará con 130 millones de moscas y esto dura mucho, y ni los 130 millones de moscas la va a parar tampoco”, comentó.

En este sentido expuso que se necesitan de 500 a 600 millones de moscas estériles para parar al gusano barrenador en México, nuevamente expone que el gusano barrenador llegará primero a Texas que a Chihuahua.

A un año de la contingencia, Chihuahua ha salido limpio hasta el momento, y ha tenido un golpe económico por el cierre de frontera la cual se ve lejos todavía para la exportación de ganado en pie.