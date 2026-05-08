Detiene AEI a dos hombres por delitos sexuales en la ciudad de Chihuahua

En seguimiento a indagatorias a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a dos masculinos que contaban con órdenes de aprehensión por delitos sexuales, cometidos a víctimas menores de edad.

La detención de Eleazar T. L., fue en la colonia Jardines de Oriente, ya que aparece como probable responsable del delito de abuso sexual agravado.

Mientras que Felipe Antonio R. F., quien aparece como probable responsable de los delitos de abuso sexual y violación ambos con penalidad agravada, fue detenido en la colonia Riberas de Sacramento.

Los detenidos quedaron a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Morelos conocedores de las respectivas causas penales, para ser llevados a las audiencias en donde agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales formularán imputación en su contra.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)