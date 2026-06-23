SSC autoriza a policías auxiliares y bancarios a aplicar infracciones de tránsito en CDMX

Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) asignados a diferentes alcaldías podrán aplicar sanciones a quienes incumplan el Reglamento de Tránsito.

Esta disposición quedó establecida en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en donde señalaron la lista de agrupamientos que podrán infraccionar, además de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Desde este martes, los elementos autorizados para infraccionar se integran en las alcaldías de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, así como en Xochimilco, con elementos del Sector 73 con indicativo “Excalibur”, y en Iztapalapa, con elementos del Sector 56 con indicativo “Cobra”.

Ellos podrán levantar boletas de sanción por diversas faltas al Reglamento de Tránsito en siete demarcaciones de la capital.

La SSC precisó que las Subsecretarías de Control de Tránsito y de Desarrollo Institucional, a través de la Universidad de la Policía, realizaron una selección de personal con el perfil adecuado para desempeñar funciones de sanción conforme al Reglamento de Tránsito.

Dichos elementos recibieron capacitación teórico-práctica en materia de seguridad vial, con evaluaciones constantes durante su proceso de formación.

En el proceso de capacitación, la SSC contó con el apoyo y colaboración de la asociación Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety.