SRE refuerza protección a mexicanos en Medio Oriente

Ciudad de México. La protección de los mexicanos en el Medio Oriente es prioridad, afirmó este jueves el canciller Juan Ramón de la Fuente en una reunión virtual de trabajo con embajadores de México en la región para revisar la situación de los connacionales que residen o se encuentran en tránsito en esa zona.

En el encuentro, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró que el fortalecimiento de las medidas de seguridad es fundamental para salvaguardar la integridad física tanto del personal diplomático como de los mexicanos en la región, de acuerdo con un comunicado.

De la Fuente agradeció y reconoció “el buen trabajo” realizado por el personal diplomático mexicano, que —dijo— ha actuado con “gran compromiso” ante la situación que se desarrolla en el Medio Oriente.

Asimismo, instruyó a los jefes de las representaciones mexicanas a reforzar la relación con autoridades locales para facilitar posibles gestiones de evacuación por vía aérea, marítima o terrestre en aquellos países donde existan condiciones de seguridad para hacerlo.

El canciller también indicó fortalecer el flujo de información dirigida a los connacionales, mediante comunicación directa, redes locales y los canales de contacto ya establecidos, los cuales —señaló— han demostrado ser eficaces.

En la reunión participaron también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina de la cancillería, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; y la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva.

También estuvieron presentes los titulares y encargados de negocios de México en la región, entre ellos Guillermo Puente Ordorica, embajador en Irán; Mauricio Escanero Figueroa, embajador en Israel; Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador en Emiratos Árabes Unidos; Eduardo Peña Haller, embajador en Kuwait; Guillermo Ordorica Robles, embajador en Qatar; Jacob Prado González, embajador en Jordania; Francisco Romero Bock, embajador en Líbano; Pedro Blanco Pérez, titular de la representación en Palestina; Guillermo Gutiérrez Nieto, encargado de negocios en Arabia Saudita; y Héctor Ortega Nieto, encargado de negocios en Egipto.