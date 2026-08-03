PJF pone en marcha los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias

Ciudad de México. El Poder Judicial de la Federación (PJF) puso en marcha los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), con el propósito de ofrecer a la ciudadanía vías como la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa para resolver conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales.

El presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, afirmó que la mejor justicia es aquella que contribuye a restablecer la convivencia, preservar las relaciones entre las personas y fortalecer el diálogo.

“Los MASC comprenden tres conceptos fundamentales: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Se trata de un mecanismo de justicia restaurativa más humana, que permita dirimir los conflictos de manera más ágil y flexible”, señaló.

El funcionario explicó que estos mecanismos no sustituyen la función jurisdiccional, sino que complementan “la noble labor que realizan los tribunales federales día a día”. Asimismo, indicó que buscan fortalecer la legitimidad del PJF mediante servicios que respondan de manera más eficiente a las necesidades de la sociedad.

Buscan fortalecer el acceso a la justicia

Vargas aseguró que esta nueva etapa permitirá obtener resultados importantes para la justicia federal, al dar mayor relevancia al diálogo, la cooperación y la construcción de acuerdos dentro del sistema de justicia mexicano.

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, expresó su confianza en que la ciudadanía adopte la conciliación y la mediación como herramientas para resolver conflictos mediante el diálogo.

Añadió que la SCJN, el OAJ y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) han habilitado Centros de Asesoría Jurídica en distintos puntos del país que, junto con las Casas de los Saberes Jurídicos, podrán servir como espacios para desarrollar procesos de mediación.

A su vez, la ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que estos mecanismos representan una garantía para el acceso a una justicia pronta y expedita, además de contribuir a reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales.

Destacó que también permitirán fortalecer el modelo de justicia restaurativa al fomentar una participación más activa de la ciudadanía, privilegiando la responsabilidad, el respeto, la negociación y la comunicación.

En tanto, la ministra Loretta Ortiz Ahlf sostuvo que la puesta en marcha del Centro de Mecanismos Alternativos representa un paso decisivo para hacer efectivo el mandato del artículo 17 constitucional y ampliar las vías de acceso a la justicia para todas las personas.