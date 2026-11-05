Sostienen Fiscal de Distrito Zona Centro encuentro con autoridades municipales

Analizaron estrategias de coordinación para el combate a los delitos y la procuración de justicia

En el marco de su gira de trabajo por los municipios que comprenden la jurisdicción de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, el fiscal Daniel Abraham Terrazas Parada, sostuvo un encuentro con la alcaldesa de Satevó, y los alcaldes de Riva Palacio, Santa Isabel, Dr. Belisario Domínguez, y Gran Morelos.

Durante la reunión, expusieron las principales problemáticas en materia de seguridad pública, y reforzaron los esquemas de coordinación, que permitan ofrecer una justicia más pronta a la ciudadanía.

Además, establecieron mantener mesas de trabajo constantes para dar seguimiento a las estrategias para el combate a los delitos y la detención de generadores de violencia.

Acompañando al Fiscal Terrazas, estuvieron en el encuentro el coordinador de los agentes del Ministerio Público en el municipio de Chihuahua y foráneos, Edgar Chaparro Venzor; el coordinador la Unidad de Investigación en la Región de Santa Isabel, Gabriel Alderete Alcocer, y el asesor Francisco Arturo Arizpe.

Por parte de los ayuntamientos, acudieron Salvador Chacón Rivera, alcalde de Riva Palacio; Fernando Ortega Balderrama, alcalde de Santa Isabel; Reimon Ruiz Socarro, alcalde de Dr. Belisario Domínguez; Norma Muñoz Anchondo, alcaldesa de Satevó; y Oscar Luis Miramontes Pérez, alcalde de Gran Morelos.