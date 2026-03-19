Sostienen encuentro bilateral Sheinbaum y el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier

Cancún. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió oficialmente a su homólogo de Alemania Frank-Walter Steinmeier, en el Museo Maya de esta ciudad. Sostuvieron un encuentro en el que ratificaron sus vínculos comerciales.

La mandataria realiza una gira de trabajo que incluye su participación en la 89 Convención Bancaria.

Durante la breve ceremonia oficial, Sheinbaum le ofreció la bienvenida a México y se escucharon los himnos nacionales y se tomó la fotografía oficial de ambos mandatarios. Posteriormente iniciaron la reunión de trabajo con las comitivas respectivas.

Más tarde ofrecieron una conferencia de prensa, en la reunión participaron integrantes de los gobiernos de los dos países y una delegación de empresarios alemanes.