“Sorpresa desagradable”: Unión Europea reacciona al nuevo golpe arancelario de Trump

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, cuestionó la justificación de EE.UU. para imponer aranceles adicionales al bloque y le solicitó a la Casa Blanca que explique su decisión.

La Administración de Donald Trump impuso este viernes nuevos aranceles del 10 % y del 12,5 % a productos procedentes de 60 socios comerciales, incluida la UE, amparándose en una supuesta competencia desleal derivada de la existencia de trabajo forzoso. La medida se adoptó justo al expirar las tarifas globales temporales previas, también del 10 %, con las que Trump buscaba contrarrestar el veto impuesto por la Corte Suprema a sus políticas comerciales.

“No se puede decir eso de la Unión Europea”, declaró Kallas a Reuters al margen de las reuniones de la ASEAN en Manila, Filipinas. “Si comparamos nuestras leyes laborales con las de EE.UU., tenemos vacaciones pagadas y muy buenas condiciones laborales para nuestros empleados, así que no tiene mucho fundamento”, agregó.

En ese sentido, la alta funcionaria adelantó que Bruselas solicitará aclaraciones a Washington, tras subrayar que los europeos habían cumplido los compromisos adquiridos en virtud del acuerdo comercial transatlántico sellado el año pasado. “Teníamos un pacto con EE.UU. y lo hemos cumplido, esa es nuestra parte del trato”, recalcó Kallas. “Por eso es una sorpresa tan desagradable que este acuerdo no se haya respetado”, concluyó.