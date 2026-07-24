Pronostican viernes caluroso en territorio estatal y sin lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, en los próximos días, las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta los 40 grados centígrados (°C), debido a la disminución de lluvias en el territorio estatal.

– Máximas y mínimas para el viernes: Juárez, 40/26 °C; Ojinaga, 40/25 °C; Chínipas, 38/25 °C; Janos, 37/21 °C; Delicias, 37/23 °C; Chihuahua, 36/22 °C; Camargo, 36/23 °C; Jiménez, 35/23 °C; Temósachic, 32/11 °C; Parral, 31/19 °C; Madera, 30/13 °C; Cuauhtémoc, 30/16 °C; Guachochi, 26/9 °C, y Balleza, 25/7 °C