Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina

“Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida”. Con esas frases dentro de un extenso posteo, Nicolás Otamendi, puso punto final a su carrera en el combinado albiceleste luego de 17 años vistiendo la camiseta, siendo el quinto futbolista con más encuentros disputados.

En total fueron 139 partidos en los que convirtió 8 goles, siendo el gran cabezazo a Brasil en el Maracaná el más importante. Con su tanto, el equipo de Lionel Scaloni rompió el invicto histórico de la Canarinha como local en Eliminatorias.

Desde su debut el 20 de mayo de 2009 en un 3 a 1 contra Panamá en el Estadio de Colón empezó el camino del jugador surgido de Vélez Sarsfield en la Selección ¿Quién era el entrenador que confió en ese jóven defensor? Nada más ni nada menos que Diego Armando Maradona.

Ota, de gran carrera en el fútbol europeo, disputó cuatro mundiales: Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos/México/Canadá 2026. Solo se perdió Brasil 2014 cuando a pesar de tener un gran nivel en el Viejo Continente no fue citado por Alejandro Sabella.

El actual jugador de River Plate se despide luego de disputar su segunda final de Copa del Mundo, y habiendo tocado la gloria máxima al levantar el trofeo en tierras asiáticas hace cuatro años. Además, cosechó dos Copa América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024) y una Finalissima, pero también fue un referente de este equipo denominado la Scaloneta que quedará en la memoria de todos los argentinos.