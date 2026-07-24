Niega Cruz Pérez Cuéllar que su visa fuera cancelada; acusa guerra sucia

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, calificó como “una gran desesperación” la que impera en los adversarios prianistas que por quinta ocasión están sembrando la especie de que su visa americana haya sido cancelada.

“Hasta cierto punto los entiendo, saben que tienen perdido el estado y no tienen forma de evitar la llegada de la transformación a Chihuahua”, destacó el también aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Pérez Cuéllar recordó, que las veces anteriores que intentaron confundir a los ciudadanos, sembrando este tipo de mensajes, en dos ocasiones coincidentemente se encontraba en Estados Unidos e inmediatamente desaparecieron los rumores. Las otras veces estaba en Chihuahua, pero tampoco lograron su cometido.

“Nos van a descalificar y nos van a hacer mucha guerra sucia, pero tenemos que organizarnos y, con unidad, hacer que llegue la transformación a Chihuahua”, afirmó que las descalificaciones son producto de que el proyecto que encabeza va caminando muy bien.

“Tengo mi visa, tengo mi Global Entry y mi Express. No hay ningún tipo de señalamientos, no hay nada”, puntualizó.