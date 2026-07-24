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Motociclista queda en medio de un impresionante choque múltiple y resulta ileso

Un camión que circulaba a alta velocidad perdió el control antes de intentar esquivar una motocicleta que se cruzó repentinamente en medio de una avenida en Indonesia.

Fuera de control, el vehículo de carga saltó el separador central e impactó contra un minibús y otra moto que venían en sentido contrario.

Además, destruyó dos puestos de comida callejera antes de terminar en una zanja. El chofer resultó herido, mientras que el motociclista que estaba en el medio del caos salió ileso.

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