Un jet privado Cessna 500 se desplomó y explotó a unos 500 metros de la pista del Aeropuerto Internacional de Durango, poco después de despegar

NOVIEMBRE 17, 2026

Un jet privado Cessna 500 se desplomó y explotó poco después de despegar del Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria, en Durango. De manera preliminar, se reportan al menos tres personas fallecidas.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó que el accidente ocurrió alrededor de las 11:40 h, cuando la aeronave cayó aproximadamente a 500 metros de la pista 03, desde donde había iniciado su despegue.

En el avión, con matrícula XB-OIQ, viajaban seis personas: cuatro pasajeros y dos tripulantes. Hasta el momento, la información preliminar señala que al menos tres de los ocupantes perdieron la vida.

De acuerdo con los registros de la AFAC, el Cessna tenía como base de operaciones el Aeropuerto de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, y su destino era el Aeropuerto Internacional de Toluca. La aeronave estaba registrada para uso particular y su propietario aparece bajo la clasificación de información confidencial.

Tras el siniestro, la AFAC informó que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia para atender la contingencia y coordinar las acciones correspondientes.

Asimismo, la autoridad aeronáutica inició los procedimientos administrativos para investigar las causas del desplome y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.