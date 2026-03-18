Solicita Fiscalía a la ciudadanía no hacer reportes falsos sobre robo de vehículo

El Fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, hizo un llamado a la ciudadanía, a no hacer reportes falsos sobre robo de vehículos, ya que se han detectado casos que resultan inexistentes.

Señaló que “cuando sí sucede un robo, por supuesto que hay que exigir a las autoridades, y vamos a implementar toda la capacidad con recurso humano y material que se tenga para hacer la investigación, recuperar el vehículo y detener al o los responsables”.

Sin embargo, cuando no existe el robo, no hay que hacer una denuncia falsa, porque se utilizan una gran cantidad de recursos humanos y materiales, investigando hechos que en realidad no lo son, apuntó durante la rueda de prensa de los martes, en donde se abordan temas de interés en materia de procuración de justicia.

Agregó que, en la ciudad de Chihuahua se llegaron a registrar hasta mil sustracciones de vehículos al mes, ocurriendo en 200 de ellos el robo con violencia.

Actualmente, se tienen solo tres hechos de robo de vehículos con violencia, “una cifra significativamente baja”, señaló el Fiscal de Distrito.

Al respecto, la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, informó que, en febrero de 2026, se reportaron solo tres incidentes con medios violentos.

En dichos casos, las unidades fueron aseguradas el mismo día en que ocurrió el delito, y se pudo detener a los presuntos responsables, quienes actualmente están bajo medida cautelar de prisión preventiva, en tanto que las carpetas de investigación se encuentran en la fase complementaria.

Respecto a lo que va de marzo, se han registrado dos denuncias por robo de vehículo con violencia, una de ellas, por hechos ocurridos el 9 de marzo, cuando dos personas de sexo masculino, usando un arma de fuego, despojaron a la víctima de una pick up marca Ford, línea Tremor, modelo 2022, de color negro, en la colonia Revolución.

Las investigaciones detectaron que el automotor estaba en circulación, y fue seguido hasta Valle de Zaragoza, en donde se logró detener a dos personas. “Esta carpeta ya se encuentra judicializada, y el detenido está en prisión preventiva”, dijo.

El segundo evento, fue un supuesto robo con violencia de un tracto camión en Rancho Enmedio, el cual traía una carga de bocinas para Tesla, con un valor aproximado de 4 millones de pesos.

Este vehículo fue asegurado momentos posteriores, y en la investigación se descubrió que el denunciante es quien deja el vehículo en el lugar, por lo que, al exponerle la evidencia, se retractó y explicó que chocó otro vehículo, y como sabía que tenía seguro, decidió reportarlo como robado.

Otra denuncia, fue el robo sin violencia de un tracto camión, el cual fue recuperado junto con la carga de 3 millones de pesos, ese mismo día.

La Coordinadora desmintió además la existencia de otros dos casos, publicados en medios de comunicación y explicó que uno de los casos fue el de un sedán Chevrolet, línea Spark, modelo 2014, el cual tuvo una falla mecánica y la persona que ofreció ayuda logró arrancarlo y se lo lleva, pero momentos después fue localizado por la Policía Investigadora y quedó asegurado.

El otro evento, fue el de una pick up Lobo, color azul, reportada como robo violento, pero al revisar las cámaras de videovigilancia se observa que la persona abordo es la misma propietaria del vehículo.

“Al hacer la investigación de la llamada, resulta ser que los hechos eran falsos”, indicó la coordinadora.

Por ello, reiteró el llamado a no hacer denuncias falsas que distraen recursos y esfuerzos.