Solicita FEM colaboración para identificar a probable agresor sexual de Querétaro

Como parte de la colaboración interinstitucional, la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a un probable agresor sexual, buscado por las autoridades del estado de Querétaro.

De acuerdo con la información oficial emitida por la Fiscalía de Querétaro, el hombre buscado cometió delitos sexuales en perjuicio de una víctima en enero del 2026, en la ciudad de Querétaro.

Sus características son de una persona de entre 25 a 30 años de edad, con una estatura de 160 a 165 centímetros, de complexión delgada y tez morena.

Las personas que puedan brindar datos o le reconozcan, comunicarse a Emergencias 911, a pasaeldato.gob.mx, denuncia anónima 089, o acudir a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.