Sistema de tormentas azota en sureste de EU y activa alertas de tornado y fuertes vientos

Un sistema de tormentas azotó el sureste de Estados Unidos durante el fin de semana, provocando alertas de tornado en Misisipi y Luisiana antes de dirigirse a partes de Georgia y Florida, cuando la población del noreste del país por fin empezaba a tener un respiro luego de varias semanas de temperaturas sumamente frías.

Algunas de las mayores tormentas en el sur del país se registraron cerca de Lake Charles, Luisiana, donde los fuertes vientos de una tormenta eléctrica volcaron un remolque para caballos y un carro alegórico de Mardi Gras, provocaron daños en una pasarela de embarque en un aeropuerto y arrojaron el toldo metálico de una casa contra líneas eléctricas. Los daños fueron documentados por empleados del Servicio Meteorológico Nacional que inspeccionaron la zona.

El servicio meteorológico informó que postes de electricidad se partieron y cayeron cerca de las localidades de Jena, Cheneyville y Donaldsonville, en Luisiana.

No se registraron muertes ni lesiones graves, pero los reportes de daños llegaron al tiempo que el sistema de tormentas continuaba su trayectoria hacia partes del sur de Georgia y el la franja noroeste de Florida, que estaban bajo un aviso de tornado el domingo.

Las tormentas provocaron algunos cortes de electricidad en el sur, pero lejos de la enorme cantidad de cortes causados por las tormentas de hielo a finales del mes pasado en el norte de Misisipi y Nashville, Tenesi. Hacia la tarde de este domingo, unos pocos miles de clientes seguían sin electricidad en Florida, Luisiana, Kentucky y Virginia, según PowerOutage.us, que registra los cortes de electricidad en todo el país.

En tanto, el noreste de Estados Unidos empezaba a descongelarse tras un periodo de varias semanas de un frío inusualmente intenso.

Boston registraba la semana pasada casi -14 grados Celsius por debajo del promedio para febrero, y la ciudad se enfilaba a su invierno más frío en más de una década. Boston seguía fría el domingo, pero el pronóstico de la semana indicaba temperaturas en aumento más cercanas al promedio estacional.

En la costa oeste, gran parte de California se preparaba para la llegada de una intensa tormenta invernal que se anticipa que traiga torrenciales tormentas eléctricas, fuertes vientos y nevadas a zonas montañosas. Jacob Spender, del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento, hizo un llamado a la población a tomar precauciones en los próximos días.

“Así que si van a viajar, lleven kits de seguridad invernal. Cualquier cosa para estar preparados. Este es un sistema más grande, un sistema importante”, subrayó Spender.

Se pronostica que la lluvia que comenzó el domingo en el área de San Francisco se intensifique durante el día, con riesgo de inundaciones. Los meteorólogos señalaron que la Sierra Nevada, incluidos las estaciones de esquí alrededor de Lake Tahoe, podrían registrar hasta dos metros de nieve antes de que la tormenta se desplace a última hora del miércoles.

Más al sur, residentes del área de Los Ángeles en algunos de los vecindarios afectados por los devastadores incendios forestales del año pasado estaban bajo un alerta de evacuación hasta el martes debido a la posibilidad de ríos de lodo y escombros. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó que ha girado instrucciones a los equipos de emergencia y otros departamentos de la ciudad para preparar su respuesta ante cualquier problema.

Con información de La Jornada