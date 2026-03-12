Sin huellas de violencia, restos que corresponderían a encuestador del INEGI

César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado manifestó que los restos humanos que se encontraron en Urique y que corresponderían al encuestador del INEGI, no presentan huellas de violencia por lo que se investiga si la causa de muerte podría haberse debido a un accidente.

Explicó que en el lugar del hallazgo había objetos personales que presuntamente corresponden al funcionario federal, sin embargo, no se ha hecho la confirmación porque falta concluir con el análisis genético, considerada como prueba irrefutable.

Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, de 66 años de edad, desempeñaba como encuestador del INEGI y que fue visto por última vez el 10 de octubre del 2025 cuando salió de su base de trabajo en Guagueyvo, municipio de Urique, con destino a la localidad de Soroyvo en donde daría continuidad a la Encuesta Intercensal 2025.

Fue el pasado 04 de marzo cuando la Fiscalía de Distrito Zona Occidente dio a conocer del hallazgo de restos humanos en la comunidad de Selayvo, municipio de Urique, mismos que estaban junto a una mochila con objetos personales y documentos, presumiblemente atribuibles a Jorge Gabriel Zúñiga.