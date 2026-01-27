Sin denuncias por supuesto acosador de pies en la capital

El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes señaló que no existen hasta el momento denuncias en contra de un presunto acosador en la ciudad de Chihuahua.

Ello en relación a diversas denuncias que circulan en redes sociales, respecto a un sujeto que presuntamente ha hecho tocamientos indebidos a las víctimas.

El sujeto aparentemente se hace pasar por un especialista de la salud, entre los que se incluyen el ser podólogo o fisioterapeuta; se acerca a las víctimas ofreciendo una revisión gratuita y cuando logra quitarles el calzado, procede a realizar tocamientos indebidos y actitudes inapropiadas, que dejan un estado de inquietud en las personas.

De manera particular se menciona que se le ha visto con mayor frecuencia en el Boulevard Ortiz Mena o la avenida de Las Americas, a bordo de un vehículo rojo.

Al respecto, Heliodoro Araiza indicó que si bien, ha tenido conocimiento del caso por redes sociales, no se tiene una denuncia por los hechos que específicamente se han denunciado.