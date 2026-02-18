¡Sin adelantos! Se conocerán proyectos viales en 4to Informe de Maru: CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer que el sector constructor está listo para el anuncio de obras que dará la mandataria estatal María Eugenia Campos Galván en su 4to Informe de Gobierno.

“En el informe nuestra gobernadora va a mencionar el conjunto de inversiones y que obras serán”, comentó.

En este sentido el líder constructor detalló que este año será importante para el sector, luego de una caída de casi 14% del año pasado, este marcará una diferencia abismal.

“Va ser un año que marcara la diferencia, estamos puestos para traer toda la inversión de infraestructura”, concluyó.

Cabe destacar que el Gobierno del Estado se comprometió con el empresariado a dar más infraestructura en el Estado, principalmente en la capital y Ciudad Juárez ante el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN), por lo cual se proyectan 6 obras de las cuales pueden ser puentes viales, entre otros.

Los proyectos serán presentados en el 4to Informe de la mandataria estatal, el próximo 1 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.