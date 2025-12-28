Siete propósitos financieros para conquistar el 2026

El inicio de un nuevo año invita a replantear metas, aprender del pasado y construir una mejor relación con tu dinero.

Tomarte un momento para definir tus metas financieras puede hacer toda la diferencia. La clave está en que sean específicas, medibles y positivas.

Te compartimos 7 propósitos financieros para empezar el año con el pie derecho:

Planea tus gastos durante todo el año

Organiza un calendario con tus pagos fijos y variables: servicios, impuestos, vacaciones o celebraciones familiares. Tener claridad sobre tus compromisos te permite anticiparte a desembolsos importantes y reducir gastos innecesarios.

Fortalece tu fondo de emergencia

Contar con un colchón financiero para imprevistos es esencial. Un fondo de emergencia ideal debería cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos. Este recurso te permite enfrentar situaciones inesperadas sin afectar tus metas financieras.

Usa el crédito a tu favor

Utiliza este recurso para hacer buen historial crediticio. Evita usarlo para gastos innecesarios. Una reputación crediticia sólida puede ser un activo útil cuando se maneja con responsabilidad.

Protégete con seguros

Los seguros son poco comunes en México, pero pueden marcar una gran diferencia frente a accidentes o enfermedades inesperadas. La diversificación te da mayor estabilidad financiera y abre puertas a nuevos proyectos.

Diversifica tus ingresos

No dependas únicamente de una fuente de ingresos. Explora tus habilidades, identifica oportunidades y atrévete a emprender. La diversificación te da mayor estabilidad financiera y abre puertas a nuevos proyectos.

Aprovecha los beneficios de productos financieros

Muchos instrumentos financieros ofrecen ventajas que no siempre se aprovechan al máximo: meses sin intereses, “cash back”, pagos digitales, domiciliación de servicios, descuentos, pagos y más. Conoce bien lo que contratas y compara antes de decidir para llevarte el mejor beneficio posible.

¡2026 es el año para escribir una nueva historia financiera!

Autor: Juan Luis Ordaz

Director de Educación Financiera Banamex