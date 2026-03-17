Si los problemas de Chihuahua se resolvieran con 41 mil pesos, les dono otros 41 mil pesos: Estrada por donación a Cuba

Luego de que el fin de semana, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, donara 41 mil pesos a una cuenta bancaria para ayuda humanitaria a Cuba, el legislador morenista defendió su postura y argumentó que si los problemas de Chihuahua se resolvieran con esa cantidad, él donaría otros 41 mil pesos.

“Son los 41 mil pesos que más han rendido. Si el hambre, la inseguridad, la infraestructura y todos los problemas de Chihuahua se resolvieran con 41 mil pesos, les donó otros 41 mil pesos”, explicó Estrada Sotelo.

“Yo sigo creyendo que la solidaridad debe seguir siendo un valor y me resisto y resistiré a que nosotros consideremos mejor y valoremos más cuando alguien con un gran Ejército llega y toma algo que no le pertenece”, dijo el coordinador de los diputados locales de Morena.

El fin de semana, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a realizar donaciones económicas para apoyar al pueblo de Cuba y difundió una cuenta bancaria de Banorte para reunir recursos destinados a la compra de alimentos, medicamentos y combustibles.

El mensaje se publicó este sábado 14 de marzo de 2026 en sus redes sociales. En la publicación, el exmandatario señaló que, aunque se encuentra retirado de la vida pública, decidió pronunciarse ante la situación que enfrenta la isla.