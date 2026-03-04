Si la Gobernadora quiere defender Chihuahua, que gobierne bien; ella lo que plantea es defender al PAN: GPMorena

Ante los dichos de la gobernadora Maru Campos al concluir su Cuarto Informe de Gobierno, de que defenderá Chihuahua y que lo mejor está por venir, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, dijo que si la Gobernadora quiere defender al estado, “que gobierne bien”.

“La mejor manera que tiene la Gobernadora para defender Chihuahua es gobernar bien. Lo que plantea es defender al PAN”, afirmó Estrada Sotelo.

Asimismo, el coordinador de la bancada morenista en el Poder Legislativo añadió que la gobernadora Maru Campos “despreció al Congreso, fue al acto cómodo, al de los incondicionales”.

Además, y en referencia al contrainforme que presentó la senadora morenista Andrea Chávez, el diputado Cuauhtémoc Estrada dijo que la legisladora está en su derecho, que cualquier ciudadano puede expresar su opinión respecto al Informe de la jefa del Ejecutivo chihuahuense.