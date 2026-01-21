Si la estrategia del PAN es culpar a Cruz de no pagar predial, entonces que culpen al resto de dirigentes: GPMorena

Ante la polémica entre el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y la dirigencia estatal del PAN por el adeudo de predial por parte de la sede del Comité Directivo Municipal panista, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, dijo que la polémica es “innecesaria” y que “no tienen defensa”.

Además, Estrada Sotelo afirmó que “si la estrategia del PAN es echarle la culpa a Cruz de no pagar el predial, entonces también es echarle la culpa al resto de los dirigentes”.

Y es que después de que Pérez Cuéllar acusó al PAN de no pagar el impuesto predial de las instalaciones del CDM en Juárez, la dirigente estatal Daniela Álvarez reveló que el impuesto se dejó de pagar cuando el ahora alcalde de esa fronteriza ciudad, quien llegó a ser electo por Morena, era presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

“Hay que pagar, hay que cumplir”, sentenció Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada morenista en el Legislativo de Chihuahua.