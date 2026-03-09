Sheinbaum y Lula da Silva conversan sobre proyectos económicos bilaterales

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo esta tarde una conversación telefónica con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A través de sus redes sociales, la mandataria informó que analizaron la evolución de proyectos económicos bilaterales.

“Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto”, escribió en un mensaje publicado en redes sociales.