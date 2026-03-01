Sheinbaum: Si EE.UU. quiere que México frene tráfico de drogas, debe de parar envío de armas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que si Estados Unidos quiere que México frene el tráfico de drogas, debe también detener el envío ilícito de armas hacia territorio mexicano, al tiempo que enfatizó que la población en Sinaloa no está sola frente a la violencia del crimen organizado.

Durante un acto en Culiacán, localidad envuelta en una ola de violencia por la disputa entre facciones del crimen organizado, Sheinbaum Pardo afirmó que Sinaloa “no está solo” y que su presidenta y todo México están “aquí”.

Sheinbaum Pardo agregó que, pese a la complejidad de la crisis, es posible avanzar si hay unidad.

“Sinaloa es trabajo, es turismo, que lo oigan los vecinos y el mundo entero, que viva Culiacán y que viva Sinaloa. Por más difíciles que sean los problemas, si estamos juntos siempre salimos adelante”, aseguró.

En el plano bilateral, la mandataria vinculó el combate al narcotráfico con el tráfico ilícito de armas y llamó a Estados Unidos a frenar el flujo hacia México.

“Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México”, expresó.

La mandataria subrayó que “la soberanía no se negocia” y que México es un país “libre, independiente y soberano”, en el que “decidimos las y los mexicanos”.

La entidad vive una crisis de violencia desde septiembre de 2024 derivado de las pugnas entre las facciones del Cártel de Sinaloa, derivado de las detenciones en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos ,de los narcotraficantes Ismael Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López.

Con información de EFE