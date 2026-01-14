Sheinbaum se reúne con comisión presidencial para analizar propuestas de reforma electoral

Ciudad de México. Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra reunida en Palacio Nacional con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.



El grupo de trabajo acudió a la sede del Ejecutivo con el propósito de entregar las conclusiones para la elaboración del proyecto legislativo para transformar el sistema electoral del país.



Este documento fue elaborado bajo la coordinación de Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, e incluye las propuestas iniciales para modificar el sistema vigente a partir de los diagnósticos obtenidos en los foros de consulta realizados el año pasado.



En la reunión participan, entre otros, Gómez Álvarez, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar; y José Antonio Peña Merino, quien encabeza la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.



También, los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López Hernández, del Senado de la República, y Ricardo Monreal Ávila, de la Cámara de Diputados.