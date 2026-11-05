Sheinbaum: red de corrupción de proveedores electorales viene desde Salinas; creció con Córdova en el INE

Ciudad de México. Los hermanos Hernández Casillas llevan casi tres décadas como contratistas, pero antes, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, trabajaron en el Registro Nacional de Población y el CISEN con Juan Carlos Padilla, quien actualmente es integrante del partido Somos, donde participan Lorenzo Córdova y otros exconsejeros electorales. “Ellos construyeron esta mafia electoral, que se reproduce entre ellos”, reveló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Al presentar el origen de estos hermanos y la red de corrupción que construyeron desde la década de los 90, la mandataria federal señaló que “el cochinero” no empezó con la ex consejera presidenta, Guadalupe Taddei, sino que inició desde hace más de 30 años.

“Quisieron presentar la idea con estos videos que se revelaron, de que el problema era Guadalupe Taddei, y que ella es de Morena. Resulta que Taddei fue nombrada por el consejo general del INE que se encargó de los procesos electorales desde 2014, cuando fue nombrado Lorenzo Córdova”, aseveró.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, hizo una exposición de una investigación que hicieron con datos públicos del gobierno federal y del histórico de compranet sobre el origen de los hermanos Hernández Casillas, revelando que antes de ser empresarios laboraron en el gobierno federal durante la administración de Salinas.

Una vez que ya no se mantuvieron en el gobierno federal, se convirtieron en empresarios y desde antes del año 2000 empezaron a ser proveedores de material electoral en los estados, pero después fortalecieron su red de empresas entre 2014 y 2023 en los institutos electorales estatales, debido a omisiones de supervisión y lineamientos claros de contratación.

En ese periodo, en el que Lorenzo Córdova estuvo al frente del INE, los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2 mil 094 millones de pesos y entre 2024 y 2025 obtuvieron 646 millones de pesos.

“Resulta que los hermanos Hernández Casillas son los principales y trabajaron en el gobierno federal en la época de Carlos Salinas y los trajo Juan Carlos Padilla que fue director del Renapo y luego secretario general del Cisen, quien hoy es del partido Somos”, señaló la titular del Poder Ejecutivo.

Al revelar esta red de corrupción y origen de los hermanos Hernández Casillas, la presidenta aseveró que “ese cochinero”, “esa mafia electoral” no surgió con Taddei, “nadie la defiende, si realizó un acto ilegal lo tiene que enfrentar, pero no nació ayer este cochinero, tiene muchos años y se fortaleció cuando estaba Lorenzo (Córdova) como consejero presidente”.

Insistió en que la Auditoría Superior de la Federación debe investigar para que se deslinden responsabilidades, tienen que seguirse las investigaciones y tienen que transparentarse las contrataciones de papalería electoral.

También informó que la próxima semana van a presentar un decreto en el Diario Oficial de la Federación para que el consejo de administración de Talleres Gráficos de México, quien produce las boletas electorales, cuente con la participación de más secretarías e instituciones académicas.