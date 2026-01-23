Sheinbaum: la 4T cuenta con apoyo porque “es para beneficio del pueblo”, afirma en gira por Veracruz

Veracruz, Ver. La Cuarta Transformación tiene “tanto apoyo porque es para beneficio” del pueblo, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al entregar viviendas de Infonavit, donde resaltó que encontraron mucha corrupción en créditos otorgados por este organismo.

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, explicó que encontraron cuatro millones 856 mil créditos impagables, “porque aún cuando la gente pagaba sus intereses y capital, el crédito seguía subiendo y llegaba el momento en que era imposible de pagar”.

Traíamos una cartera vencida de casi 50 por ciento; “era la víspera de un desastre, estábamos al bordo de un precipicio, y al 31 de diciembre de 2025 quedaron corregidos los cuatro millones 856 mil créditos impagables; hoy todo mundo va a poder pagar”, dijo.

Eran “créditos con mucha corrupción”, sostuvo a su vez la mandataria. “Hay viviendas que hemos encontrado abandonadas, de 20 metros cuadrados, que no tienen ni agua ni drenaje, ni están terminadas. Ah, pero sí se pagaron. Y la gente tenía que seguir pagando”.

¿Cómo es que hay créditos en donde uno pide cien mil pesos y de pronto debe 2 millones de pesos?, cuestionó. “Pues se diseñaron para beneficio del desarrollador inmobiliario, no para beneficio del trabajador”:

Dijo que con las nuevas medidas “no se afectan las finanzas del Infonavit para nada; al contrario, han mejorado, y ahora, además, para adquirir una vivienda se requieren muy pocos requisitos. Lo mismo para el Fovissste y para la Comisión Nacional de Vivienda. Eso es justicia social, aseveró.

Resaltó que “vamos por el octavo año y la diferencia es que (en el periodo neoliberal) gobernaban para uno y ahora orgullosamente soos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

En realidad, sostuvo, “la cuarta transformación lleva el nombre de justicia: justicia social, justicia para las mujeres, con un mejor sistema de justicia para nuestro país”.

Destacó que 13.5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza, “disminuyeron las desigualdades, la brecha entre los más ricos y los más pobres se hizo más corta y desde 2018, el salario mínimo ha tenido un aumento de 150 por ciento en términos reales.

Además “no hay inflación y el peso está más fuerte que nunca, abajo de 18 pesos”.

Sostuvo que ahora se distribuye más la riqueza y “nacieron los llamados programas de bienestar”, así como hay nuevas obras públicas, como el Tren Maya, el Interoceánico, la refinería dos Bocas, que ya produce más de 300 mil barriles diarios de petrolíferos.

“Por eso decimos que (la 4T) es un modelo diferente” y ahora incorporamos, agregó, el Programa de Vivienda para el Bienestar.

“Son 1.8 millones de viviendas que queremos construir en el sexenio -1.2 millones del Infonavit; 100 mil de Fovissste y el resto de la Comisión Nacional de Vivienda- para todos los que ganan de uno a dos salarios mínimos”.

A programas del bienestar, un billón de pesos este año

Más tarde, la Presidenta entregó tarjetas de pensiones del bienestar

“Este año estamos destinando un billón de pesos para el pueblo de México con los programas del bienestar”, sostuvo.

No debe haber corrupción en la cuarta transformación, dijo. “El recurso del pueblo es sagrado, solamente se regresa en obras públicas y en programas de bienestar, educación, salud, vivienda en los derechos del pueblo de México”.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva detalló que para el estado hay cinco acciones principales: para reconstrucción invertirán cuatro mil 319 millones de pesos; en la red federal libre de peaje intervendrán 426 kilómetros con 50 acciones que básicamente son obras de drenaje y conservación de carreteras, y en la red estatal, 287 kilómetros con 35 acciones.

Entre otros, construyen puentes y en cuento a bacheo, “estaremos atendiendo la totalidad de la red federal libre de peaje y en pavimentación 513 kilómetros”.