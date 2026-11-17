La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México y China establecieron una nueva era en la cooperación para el desarrollo, luego de sostener un diálogo bilateral con el mandatario del gigante asiático, Xi Jinping.

“Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China”, indicó en su cuenta oficial de la plataforma X, junto con dos fotografías del encuentro.

Reunión con el presidente Xi Jinping y su gabinete. Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China. pic.twitter.com/ucrYYb7BSe — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026

Ambos se reunieron en Shenzhen, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en la que fue su primera cita oficial, acompañados de sus gabinetes principales.

Al inicio del encuentro, la mandataria expresó su deseo de que el vínculo entre ambos países sea bajo la prosperidad compartida.