Sheinbaum: entre febrero y marzo, la credencialización para unificar sistema de salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital General “Ignacio Zaragoza” del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se ubica en Iztapalapa, mismo que sustituyó a la clínica 25 que se vio severamente afectada por el sismo de

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital General “Ignacio Zaragoza” del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se ubica en Iztapalapa, mismo que sustituyó a la clínica 25 que se vio severamente afectada por el sismo de 2017. Foto Víctor Camacho

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital General “Ignacio Zaragoza” del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se ubica en Iztapalapa, mismo que sustituyó a la clínica 25 que se vio severamente afectada por el sismo de 2017.

Anunció que entre febrero y marzo se llevará a cabo la credencialización para la unificación del sistema de salud, al tiempo en que insistió que en el periodo neoliberal el acceso a la salud fue considerado como una mercancía.

“Este año, entre la mitad de febrero y marzo, vamos a iniciar un proceso de credencialización. Todos los mexicanos y mexicanas van a tener su credencial de la salud, van a saber a qué clínica le corresponde o a qué centro de salud, a qué hospital”.

Con esa credencial, abundó, tendrán expediente médico que podrá ser compartido, de tal manera que “aunque estén aquí en el Zaragoza o si van de vacaciones y tienen alguna enfermedad y van al hospital allá, pues se comparte el expediente”, como parte del sistema de salud universal.

Destacó el trabajo de ingenieros militares para la construcción del Hospital General Regional No. 25.

“Costó mucho trabajo hacer el hospital, no fue porque no se quisiera, sino que es muy difícil construir aquí en Iztapalapa… Es un suelo complicado… primero había que demoler y la demolición no era fácil (…)”.

El director del IMSS, Zoé Robledo, explicó que el hospital atenderá a casi 500 mil personas. El nosocomio tuvo una inversión de 2 mil 435 millones de pesos.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México resaltó que este hospital era una “deuda histórica con los miles de habitantes” de la capital del país.

“Esto confirma nuestra visión de la salud como un derecho, como un derecho y no como un negocio de unos cuántos”, aseguró.

ImagenVíctor Camacho

Me siento “muy orgullosa de ser parte de un gran movimiento que, en su momento con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, lograron detener la agenda privatizadora de la salud”, sostuvo.