Sheinbaum aborda con el secretario del Vaticano el desarrollo de la IA con ética y responsabilidad

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo informó que recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con quien “abordamos temas como la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, donde plantea que el desarrollo de la Inteligencia Artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad humana, justicia y responsabilidad compartida, con el propósito de que sus beneficios contribuyan al bienestar de los pueblos”.



En redes sociales, afirmó que “los llamados del Papa a la paz, la fraternidad y la cercanía con los más vulnerables representan una visión humanitaria indispensable en un momento en que el mundo necesita fortalecer el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre naciones”.