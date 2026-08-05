Localizan a hombre sin vida en estacionamiento de paquetería; investigan presunta sobredosis

Un hombre de entre 40 y 45 años de edad fue localizado sin vida la tarde de este miércoles en el estacionamiento de un negocio de paquetería, ubicado en el cruce de la calle 31 y avenida Niños Héroes, en la ciudad de Chihuahua.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar como primeros respondientes tras el reporte al sistema de emergencias. Al confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales, procedieron a acordonar la zona para preservar la escena en tanto arribaban las autoridades ministeriales.

De manera preliminar, se informó que la causa del fallecimiento podría estar relacionada con una presunta sobredosis. Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y del procesamiento de la escena, además de iniciar las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas de la muerte.