Sheinbaum a Trump: soberanía de México no se negocia en la cooperación que hay de seguridad

Tecomán, Col. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que en la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, el respeto a la soberanía nacional no está sujeto a negociación.

En un acto de entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en el Parque Metropolitano de Tecomán, la mandataria respondió a un mensaje publicado momentos antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plataforma Truth Social, donde compartió un mensaje de otro usuario que sostuvo que Sheinbaum ha rechazado públicamente los ofrecimientos de Trump de que “Estados Unidos intervenga” en México para “erradicar a los cárteles”.

El usuario citado por el republicano cuestiona: “¿Y así dicen que no son un narco-gobierno?”. Trump también publicó un extracto de una reciente conferencia de prensa en la que Sheinbaum sostiene que cuando Trump le ha propuesto que su ejército entre a Estados Unidos ella ha dicho que no. “Y orgullosamente seguimos diciendo que no”, afirma la jefa del ejecutivo en el video publicado por Trump.

Al respecto, Sheinbaum señaló que el gobierno mexicano mantiene comunicación y coordinación con Washington, pero que Trump quizás no está bien informado.

“Hace unos minutos el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad”, expresó ante cientos de asistentes.

La Presidenta subrayó que la cooperación entre ambos países es posible, pero únicamente bajo un principio que, dijo, ha sido una demanda histórica del pueblo mexicano.

“Hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México: soberanía, y esa no está a negociación”, afirmó.

Sheinbaum remarcó que el diálogo y la coordinación con el gobierno estadounidense continuarán, pero siempre bajo ese marco.

La mandataria reiteró que la defensa de la independencia nacional es un principio central de su gobierno y de la política exterior del país.

“¡Que viva la soberanía y la independencia de México!”, exclamó al cierre de su discurso.