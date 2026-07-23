Ataque armado deja dos jóvenes lesionados en Rinconadas Los Nogales

Dos hombres jóvenes resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego tras un ataque registrado la noche de este jueves en el cruce de las calles Sierra del Sagrado Corazón y Sierra del Capulín, en la colonia Rinconadas Los Nogales. De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables se desplazaban a bordo de motocicletas tipo enduro y realizaron más de diez detonaciones antes de darse a la fuga.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas al Hospital Central bajo un operativo de seguridad y escoltadas por agentes de la Policía Municipal para recibir atención médica.

La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron el procesamiento de la escena, aseguraron diversos indicios balísticos y recabaron evidencia para integrar la carpeta de investigación correspondiente por este intento de homicidio. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.