‘El Mayo’ Zambada podría evitar prisión de máxima seguridad donde se encuentra ‘El Chapo’

Nueva York. El juez federal Brian Cogan, encargado del caso de Ismael El Mayo Zambada García, recomendó formalmente al Buró de Prisiones colocar al ahora condenado a cadena perpetua a cumplir su sentencia en una instalación penal médica que pueda atender las condiciones fiscales y mentales en deterioro del ex líder del cártel de Sinaloa.

Cumpliendo con su promesa en la audiencia de sentencia de El Mayo el pasado lunes, el juez Cogan registró su recomendación formal al Buró de Prisiones -agencia encargada de los penales federales- en su fallo final: “La Corte recomienda que el acusado sea designado a una Instalación Médica Federal”.

El abogado defensor de El Mayo, Frank Pérez, había argumentado que su cliente requiere de una instalación penal con la capacidad de brindar atención médica para las condiciones que padece. Señaló que al declararse culpable, su cliente le ahorró al gobierno gastos enormes que hubiera tenido que dedicar a un juicio complejo. Por esta decisión, argumentó que el juez y el Departamento de Justicia deberían conceder la solicitud de El Mayo de cumplir su condena donde pueda recibir esa asistencia médica.

El Buró de Prisiones administra siete instalaciones de ese tipo, pero solo tres de ellas son de alta seguridad para prisioneros federales de alto riesgo o que cometieron delitos graves. Ese Buró determinará en cuál de estas instalaciones colocará a El Mayo.

Con ello, todo indica que no habrá una oportunidad para un gran reencuentro de ex capos del cártel de Sinaloa. El Mayo evitará ser enviado a una prisión de “súper máxima” seguridad como la de Colorado donde hoy reside su ex socio, Joaquín El Chapo Guzmán Loera.