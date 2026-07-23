Autobús del equipo Caliente de Durango se impacta contra barandal tras falla mecánica en la Juan Pablo II

El autobús oficial del equipo de béisbol Caliente de Durango sufrió un desperfecto mecánico cuando circulaba sobre la avenida Juan Pablo II, lo que provocó que avanzara en reversa por varios metros hasta impactarse contra la barrera de contención de un puente ubicado en el cruce con la calle Industrial 10, en la colonia Robinson.

Tras el percance, los ocupantes descendieron de la unidad mientras elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para hacerse cargo de las diligencias correspondientes y controlar la circulación. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente dejó únicamente daños materiales tanto en el autobús como en la baranda de contención. La pesada unidad permaneció obstruyendo el carril derecho en el descenso del puente de Pacheco, por lo que el tránsito se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las maniobras para retirarla.